В Саратове за незаконную продажу елок осудят 8 предпринимателей
Продолжается полицейская операция «Биосфера»
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В Саратове по всем районам города пресекается незаконная торговля соснами и елями накануне новогодних праздников.
- Только за вчерашний день по всему городу за незаконную торговлю хвойных пород деревьев составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Как правило, за незаконную торговлю наказываются те, кто торгует елками без разрешительных документов, либо за самовольный сруб деревьев. Все составленные протоколы об административных правонарушениях будут направлены в суд.