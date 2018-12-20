В Саратове за незаконную продажу елок осудят 8 предпринимателей

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-20T09:26:00+03:00

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В Саратове по всем районам города пресекается незаконная торговля соснами и елями накануне новогодних праздников.

- Только за вчерашний день по всему городу за незаконную торговлю хвойных пород деревьев составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Как правило, за незаконную торговлю наказываются те, кто торгует елками без разрешительных документов, либо за самовольный сруб деревьев. Все составленные протоколы об административных правонарушениях будут направлены в суд.