«Автодор» в Голландии разбил местного вице-чемпиона

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-20T09:10:19+03:00

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Саратовский баскетбольный «Автодор» 19 декабря разгромил вице-чемпиона Нидерландов «Лейден». Игра в рамках Кубка ФИБА-Европа завершилась со счетом 97:72.

Самым результативным в саратовской команде стал Трей Голден, набравший 19 очков. Лучшим из российских баскетболистов стал Никита Михайловский, набравший 10 очков.

Это уже четвертая победа «Автодора» подряд.

В воскресенье, 23 декабря, саратовской команде предстоит заключительный в этом году матч. В рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ «Автодору» предстоит сложная игра в Казахстане против набравшей силу «Астаны».