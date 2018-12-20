В саратовской квартире задержали проститутку

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-20T09:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера сотрудники полиции Волжского района в квартире одного из домов задержали молодую девушку за оказание интимных услуг за деньги.

- В ходе операции «Антикриминал», по подозрению в занятии проституцией в одной из квартир дома по улице Соколовая задержана 22-летняя девушка, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту правонарушения составлен административный протокол, материал направлен в суд.