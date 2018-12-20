В саратовской квартире задержали проститутку
Составлен административный протокол
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Вчера сотрудники полиции Волжского района в квартире одного из домов задержали молодую девушку за оказание интимных услуг за деньги.
- В ходе операции «Антикриминал», по подозрению в занятии проституцией в одной из квартир дома по улице Соколовая задержана 22-летняя девушка, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту правонарушения составлен административный протокол, материал направлен в суд.