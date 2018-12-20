Дача на Кумыске сгорела почти полностью
С пожаром боролись 14 специалистов МЧС
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Вечером в Заводском районе Саратова полыхал большой пожар. Горела дача в СНТ «Кумысная поляна-60». В МЧС о возгорании сообщили в 17.09.
14 пожарных на четырех спецмашинах боролись с огнем почти полтора часа. Ликвидировать возгорание полностью удалось к 18.49.
Выгорело почти 150 кв. метров площади дачи.
- На пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.