2018-12-20T08:48:47+03:00
Общество

В Саратовской области суд велел уничтожить почти 300 спортивных костюмов и кроссовок

Торговец отработает 200 часов
Екатерина Семенова
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В Ершовском районе Саратовской области вынесен приговор 47-летнему местному жителю за незаконное использование чужого товарного знака.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчина торговал детской одеждой и обувью.

Как было установлено, бизнесмен закупил на рынке в Москве спортивные костюмы, шапки, футболки, куртки, джемперы, кроссовки. При этом на них были незаконно нанесены логотипы Nike и Adidas.

Потом этими товарами мужчина начал торговать в Ершове.

В итоге предприниматель причинил ущерб компаниям «Адидас АГ» и «Найк Инноувейт С.В.» на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. Контрафактная продукция — 297 единиц — будет по постановлению суда уничтожена.

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