Судимый за педофилию проломил водителю трамвая голову и сломал челюсть

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-20T08:47:23+03:00

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Вчера из своей собственной квартиры по улице Гвардейская был госпитализирован 43-летний мужчина с многочисленными травмами головы включая перелом костей черепа и челюсти.

- Потерпевшим оказался водитель трамвая, по подозрению в преступлении задержан ранее судимый за педофилию 20 летний нигде не работающий мужчина, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.