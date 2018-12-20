Судимый за педофилию проломил водителю трамвая голову и сломал челюсть
Подозреваемый задержан
Изменить размер текста:
Вчера из своей собственной квартиры по улице Гвардейская был госпитализирован 43-летний мужчина с многочисленными травмами головы включая перелом костей черепа и челюсти.
- Потерпевшим оказался водитель трамвая, по подозрению в преступлении задержан ранее судимый за педофилию 20 летний нигде не работающий мужчина, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.