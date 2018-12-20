В Саратове за кражу банковской карты задержали еще одну гражданку

СЕГОДНЯ 08:35 2018-12-20T08:35:01+03:00

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Полицейские Кировского района задержали еще одну гражданку, на этот раз за кражу банковской карты.

- Согласно заявлению потерпевшего, неизвестный похитил у него банковскую карту и снял с нее 70 000 рублей. В ходе проведения операции «Антикриминал» была задержана ранее судимая за угрозу убийства 33-летняя женщина, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Подозреваемая уже дала признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.