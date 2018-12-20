В Саратове задержали несовершеннолетнюю карманницу

СЕГОДНЯ 08:19 2018-12-20T08:21:25+03:00

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Сотрудники Кировской полиции задержали 15-летнюю карманницу за кражу кошелька.

- В ходе проведения операции «Антикриминал» по выявлению и пресечению карманных краж на территории Кировского района, у дома №152 по улице Московская задержана 15-летняя несовершеннолетняя, которая подозревается в краже кошелька у 64-летней пенсионерки, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Как выяснилось, в кошельке было всего 1000 рублей. Подозреваемая нигде не учится и не работает. По факту происшествия проводится проверка.