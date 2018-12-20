В Саратове с балкона многоэтажки выпал мужчина[фото]

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-20T08:25:05+03:00

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Сегодня ночью, возле многоэтажки на улице Кленовая, дом 7, обнаружено тело мужчины.

- Погибшего нашли местные жители, которые и сообщили о нем в полицию и «скорую помощь», – рассказали пользователи группы chp-saratov в социальной сети Instagram.

От полученных травм после падения с высоты мужчина скончался на месте. По одной из версий, пострадавший выпал с балкона. Обстоятельства происшествия выясняются.