На Театральной площади открылась медовая ярмарка

СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-20T08:10:17+03:00

Она проработает до 29 января

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На Театральной площади Саратова сегодня, 20 декабря, начала работу медовая ярмарка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с раннего утра свою продукцию представили пчеловоды районов области.

Саратовцы смогут купить не только мед, но пыльцу, пергу, маточное молочко, пчелиный воск и другие продукты пчеловодства.

Ярмарка будет работать почти до конца года — до 29 декабря.