На Театральной площади открылась медовая ярмарка
Она проработает до 29 января
В Саратове открылась медовая ярмаркаФото: Екатерина Семенова
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На Театральной площади Саратова сегодня, 20 декабря, начала работу медовая ярмарка.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с раннего утра свою продукцию представили пчеловоды районов области.
Саратовцы смогут купить не только мед, но пыльцу, пергу, маточное молочко, пчелиный воск и другие продукты пчеловодства.
Ярмарка будет работать почти до конца года — до 29 декабря.