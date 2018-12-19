2018-12-19T18:58:10+03:00
Происшествия

Марксовский насильник сядет на 8 лет

Преступник избил и изнасиловал 55-летнюю женщину
Тимур Гадеев
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В Марксе осужден 40-летний мужчина за изнасилование 55-летней потерпевшей.

- Следствием установлено, что женщина ночью находилась с подругами в одном из кафе города. После чего к ним присоединилась компания мужчин, которые напросились к ней в гости. Где один из них избил ее и изнасиловал, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Несмотря на признание подсудимого суд приговорил насильника к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, после чего он будет ограничен в свободе еще на 1 год 6 месяцев.

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