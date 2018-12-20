Дорожная инспекция Саратовской области читает, что о них пишут в соцсетях

20 Дек. 17:09 2018-12-20T17:09:55+03:00

Они узнают про себя много нового

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- Некоторые пишут: «Гайцы не будут шерстить, у них рейд сегодня». Мы заходим в соцсети и столько нового о себе узнаем, — поделился начальник управления УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов на пресс-конференции представителей ГИБДД, которая прошла 19 декабря.

Удивление руководителя дорожной инспекции вызывают и пьяные водители, которые с упорным постоянством садятся за руль.

В новогодние праздники, безусловно, будет усилен контроль за нетрезвыми водителями, но он существует и сейчас. Рейды проводятся каждую неделю.

- Сейчас развиты услуги такси, но, несмотря на это, водители почему-то все равно садятся пьяными за руль. Я не понимаю - вот зачем? За 1000 рублей его могут довести куда угодною. Люди привыкли, что мы 20 раз озвучим все в СМИ. Мы надеемся, что водители все-таки возьмутся за ум, — сказал Свиридов.