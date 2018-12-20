Саратовец осужден на восемь месяцев за найденные в долгострое патроны

СЕГОДНЯ 07:25 2018-12-20T07:25:06+03:00

Он незаконно носил их при себе

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Саратовец признан виновным в незаконном приобретении и ношении боеприпасов.

- Установлено, что в полдень 23 февраля 2018 года 52-летния мужчина нашел на первом этаже недостроя на улице Горького полимерный пакет. В нем лежали восемь патронов, изготовленных заводским способом. Это — боевые припасы к нарезному огнестрельному оружию, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Горожанин забрал находку, но при этом решил носить ее при себе.

Суд назначил ему восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.