Саратовец осужден на восемь месяцев за найденные в долгострое патроны
Он незаконно носил их при себе
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Саратовец признан виновным в незаконном приобретении и ношении боеприпасов.
- Установлено, что в полдень 23 февраля 2018 года 52-летния мужчина нашел на первом этаже недостроя на улице Горького полимерный пакет. В нем лежали восемь патронов, изготовленных заводским способом. Это — боевые припасы к нарезному огнестрельному оружию, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Горожанин забрал находку, но при этом решил носить ее при себе.
Суд назначил ему восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.