Конечную автобуса № 11 в Саратове перенесут в Затон

19 Дек. 18:33 2018-12-19T18:41:03+03:00

При этом, возможно, сократят число автобусов на маршруте

Изменить размер текста: A A

На заседании городской общественной палаты в Саратове 19 декабря обсудили вопросы общественного транспорта.

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, председатель ОПы Александр Занорин поблагодарил нового начальника транспортного управления администрации Екатерину Максимову за помощь в перемещении конечного остановки автобуса маршрута №11.

Как заявила Максимова, рассматривались два варианта конечной на Большой Затонской улице, около кафе «Малибу». Там уже имеется парковка. По словам Екатерины Максимовой, есть сложности, но уже есть предварительная поддержка со стороны ГИБДД.

- Я знаю, что всем довольных не бывает. Будут недовольные отдыхающие летом. Также это может сказаться неблагоприятно на дорожном движении в Затоне, - сказала она.

Схема конечной остановки в ЗатонеФото: Екатерина Семенова

Фото: Екатерина Семенова

Другой общественник Игорь Мещеряков считает, что при этом варианте возникнут серьезные проблемы.

- Мы здесь создадим такую пробку, что не приведи Господь, - уверен он.

Возражения коллег, что такого не произойдет, его не убедили.

Например, Екатерина Максимова предложила ещё проработать вопрос, в частности оценить, как часто будут ходить автобусы в связи с удлинением маршрута.

- Давайте другую сторону рассмотрим. Разве приятно, когда на Музейной площади стоят и пыхтят автобусы, а водители справляют нужду? - поинтересовался Занорин.

Игорь Мещеряков предложил ещё вариант - около памятнику Гагарину. Но это вызвало негодование Занорина, который напомнил, что списанные страшные немецкие автобусы будут выстраиваться у туристического объекта.

Общественник Дмитрий Олейник отметил, что при новой схеме, возможно, пробка на Большой Затонской действительно возникнет. Особенно недовольны будут те, кто ездит на пляж на личном транспорте. Он считает, что тут главное отрегулировать скорость общественного транспорта на Московской. Также он считает, что в любом случае, результат переноса остановки можно будет увидеть летом.

Борис Кузнецов предложил рассмотреть вариант ограничения въезда в солярий на личном транспорте.

От Валерия Чеканова прозвучало предложение вообще уменьшить число автобусов на 11 маршруте. Он мотивировал это тем, что они стоят на Московской, набирают пассажиров. Но коллеги уверили его, что этого делать нельзя.

В итоге общественники решили одобрить вариант переноса остановки и опробовать его. Сроки переноса конечной остановки пока не определены.