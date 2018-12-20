Полиция заплатит предпринимательнице в Саратове сотни тысяч рублей за незаконно изъятый товар

СЕГОДНЯ 08:00 2018-12-20T08:00:47+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области после нового рассмотрения взыскал с МВД РФ в пользу саратовской предпринимательницы Олеси Ермолаевой ущерб в размере 639 080 рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области, в магазине «Смайлик» торгового центра «Европа-Сити» на Горького, 30а, в 2015 году сотрудники ОЭБиПК УМВД РФ по Саратову изъяли детскую одежду и обувь. Деятельность торговой точки остановилась на неопределенное время из-за отсутствия товара.

16 марта 2016 года оперуполномоченным ОЭБиПК вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимательницы из-за отсутствия состава преступления.

Ермолаева долго судилась и дошла до кассации. В результате дело вернули на новое рассмотрение в арбитраж.

Суд теперь сделал вывод, что полиция не представила доказательств законности изъятия товара.

Суд удовлетворил требования предпринимательницы Олеси Ермолаевой, даже с учетом того, что точный размер убытков установить невозможно.

- В этом случае размер убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению, — уточнили в Арбитраже.