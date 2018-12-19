Замглавы Саратова по ЖКХ: Серьезных проблем с сосульками пока не было

19 Дек. 17:51 2018-12-19T17:51:33+03:00

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- Зима снежная, сложные погодные условия, но радует, что усилился контроль за уборкой снега, очистке крыш от сосулек, - заявил председатель Александр Занорин на заседании городской Общественной палаты 19 декабря.

Член ОПы Борис Кузнецов отметил, что некоторые сетевые торговые компании недобросовестно относятся к уборке территорий.

- Когда их просишь убраться, они обещают. Но все с ухмылочками, - сказал он.

Он призвал любить город своими делами. Также он считает, что разговор с теми компаниями, головные офисы которых находятся в других регионах, следует вести непосредственно с «хозяевами».

Замглавы администрации по ЖКХ Наталья Даниленко отметила, уже проведено 1700 проверок дворовых территорий по уборке снега. Из них 720 выявили нарушения. Очень часто чистят только въезд во двор. При этом у большинства УК нет своей техники. Поэтому в снегопад бывает ажиотаж с фирмами, сдающими ее в аренду.

Александр Занорин подтвердил, что за 3-4 дня невозможно найти технику.

Также Наталья Даниленко отметила тему с сосульками на крышах. Они постоянно растут, появляются новые и некоторые УК физически не успевают чистить крыши. Однако пока, как сообщила Даниленко, серьезных проблем не было, а «лишь отдельные недопонимания с жителями».