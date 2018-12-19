2018-12-19T17:32:33+03:00
Общество

Презентован логотип школы «Аврора» в Солнечном-2

Автором стала студентка 3 курса Дарья Клюева
Екатерина Семенова
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Логотип школыЛоготип школыФото: Екатерина Семенова
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Студентка получила благодарность от саратовской городской общественной палаты за создание логотипа школы, которая достраивается в Солнечном-2

Дарья Клюева, студентка 3 курса одного из саратовских вузов, стала автором логотипа школы «Аврора».

Напомним, что школа строится по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ее сдача намечена на конец этого года. Первый учебный год в ней откроется осенью 2019 года.

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, 19 декабря на заседании общественной палаты Саратова наградил победительницу конкурса на лучший логотип. Председатель ОПы Александр Занорин вручил благодарственное письмо Дарье Клюевой.

Студентка не получила за свою работу денежного вознаграждения.

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