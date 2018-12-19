На перекрестке Новоузенской и Рахова 20 декабря отключат светофор

19 Дек. 17:16 2018-12-19T17:16:09+03:00

Водителей просят быть вежливыми и смотреть на знаки приоритета

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Завтра, 20 декабря, с 08.00 до 17.00 будут проводиться работы по модернизации светофора на пересечении улиц Новоузенская и Рахова.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе мэрии.

- Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обращается к водителям с просьбой руководствоваться правилами дорожного движения, в соответствии с установленными дорожными знаками приоритета, быть взаимовежливыми и внимательными, - попросили в мэрии.