19 Дек. 16:58 2018-12-19T16:58:09+03:00

ГИБДД Саратовской области об этом не сообщали

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Автобус с юными хоккеистами «Кристаллика» ночью съехал в кювет на трассе

ГИБДД Саратовской области об этом не сообщали

Особое внимание в ближайшие недели сотрудниками ГИБДД будет уделяться перевозкам детей. Впереди их ждут поездки на Кремлевские, Губернаторские и иные елки.

- На автобусе обязательно должна быть табличка «Дети», в салоне должны находится аптечки, огнетушитель, а на крыше - проблесковый маячок. Транспорт не должен ехать ночью или с превышением скорости 60 км/ч,— сказал Антон Мордвинкин, старший госинспектор БДД отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.

Его дополнил Павел Свиридов, начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Саратовской области. Он рассказал, что заявки на перевозку нужно подавать за 10 дней, но порой люди нарушают это правило, и документ приходит за два или три дня.

- Был случай в прошлом году, детей из хоккейного «Кристаллика» везли из Саратова в Ижевск. Они не уложились в график, ехали ночью. Водитель допустил съезд в кювет, где автобус застрял. К счастью, никто не пострадал. Они даже не известили нас об этом. Узнали от коллег, — дополнил Антон Мордвинкин.