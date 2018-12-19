2018-12-19T16:38:20+03:00
Общество

Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак

Мужчина таким образом хотел получить гражданство России
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Петровская межрайонная прокуратура проверила соблюдения миграционного законодательства при получении иностранцами разрешения на временное проживание.

- Установлено, что 24 февраля энгельсский отдел ЗАГС расписал гражданина Грузии и россиянку. Поэтому мужчине дали разрешение на временное проживание. Женщина потом объяснила, что брак был заключен фиктивно, чтобы иностранец получил гражданство России, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После штампа в паспортах супруги даже не жили вместе, не вели хозяйство и оба хотели оставаться свободными.

Петровская межрайонная прокуратура оспорила в суде заключение фиктивного брака.

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