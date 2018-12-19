«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями

19 Дек. 16:38 2018-12-19T16:38:03+03:00

В этом году выявлено 183 таких случая

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В течение года компания «Концессии водоснабжения — Саратов» индивидуальных жилых строений, имеющих незаконные подключения к сетям водоснабжения.

В настоящее время в «КВС» создана специальная Служба по борьбе с незаконными подключениями (СБНП), для работы которой закуплен спецавтомобиль. Ежедневно бригада отрабатывает порядка четырех адресов. Сегодня специалисты обследоваличастный сектор Усть-Курдюмского направления.

- Из-за незаконных врезок снижаются параметры водоснабжения у добросовестных абонентов. До 70% воды, которая подается в частный сектор – воруют, поэтому наши специалисты продолжат работу по пресечению нелегального пользования централизованной системой водообеспечения, — прокомментировал ситуацию заместитель директора Михаил Сычев.

Владельцев частных домовладений специалисты службы заранее предупреждают о

возможных штрафных санкциях. Если собственник жилья не реагирует и не желает

заключать договор, воду ему отключают. Колодцы с незаконными врезками могут быть

замаскированы – засыпаны мусором или землей, поэтому для обеспечения доступа к ним

будет привлекаться техника для проведения вскрышных работ.

Всего в течение года службой было выявлено 183 объекта, 67 из них были отключены, по

остальным проводится работа в плановом порядке.

Если Вы собираетесь приобрести дом в частном секторе, не забудьте проверить

легальность его подключения к ресурсу водоснабжения. Получить консультацию по

подключению и оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО

«Концессии водоснабжения – Саратов» по адресу: ул. Советская, 10 Время работы: пн —

пт — с 8 до 17.00, сб — с 9 до 13.00. Телефон: 24-65-95.