2018-12-19T16:38:03+03:00
Общество

«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями

В этом году выявлено 183 таких случая
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В течение года компания «Концессии водоснабжения — Саратов» индивидуальных жилых строений, имеющих незаконные подключения к сетям водоснабжения.

В настоящее время в «КВС» создана специальная Служба по борьбе с незаконными подключениями (СБНП), для работы которой закуплен спецавтомобиль. Ежедневно бригада отрабатывает порядка четырех адресов. Сегодня специалисты обследоваличастный сектор Усть-Курдюмского направления.

- Из-за незаконных врезок снижаются параметры водоснабжения у добросовестных абонентов. До 70% воды, которая подается в частный сектор – воруют, поэтому наши специалисты продолжат работу по пресечению нелегального пользования централизованной системой водообеспечения, — прокомментировал ситуацию заместитель директора Михаил Сычев.

Владельцев частных домовладений специалисты службы заранее предупреждают о

возможных штрафных санкциях. Если собственник жилья не реагирует и не желает

заключать договор, воду ему отключают. Колодцы с незаконными врезками могут быть

замаскированы – засыпаны мусором или землей, поэтому для обеспечения доступа к ним

будет привлекаться техника для проведения вскрышных работ.

Всего в течение года службой было выявлено 183 объекта, 67 из них были отключены, по

остальным проводится работа в плановом порядке.

Если Вы собираетесь приобрести дом в частном секторе, не забудьте проверить

легальность его подключения к ресурсу водоснабжения. Получить консультацию по

подключению и оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО

«Концессии водоснабжения – Саратов» по адресу: ул. Советская, 10 Время работы: пн —

пт — с 8 до 17.00, сб — с 9 до 13.00. Телефон: 24-65-95.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время парада Дедов Морозов перекроют центр Энгельса
В Саратовской области перевернулась фура MAN
В Саратове произошло тройное ДТП
Стройотрядовцы попросили губернатора Радаева больше привлекать их к работе
С улиц Саратова вывезли 5 тыс. кубометров снега
Мужчина забил брата насмерть после спора о наследстве
В Саратове за незаконную продажу елок осудят 8 предпринимателей
В Заводском районе сгорела Audi A6
«Автодор» в Голландии разбил местного вице-чемпиона
В саратовской квартире задержали проститутку
В Саратове не будут ходить трамваи №9
Дача на Кумыске сгорела почти полностью
В Саратове несовершеннолетний украл у подростка телефон
На Привокзальной площади в Саратове спалили торговый павильон
В Саратовской области суд велел уничтожить почти 300 спортивных костюмов и кроссовок