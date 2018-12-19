«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В течение года компания «Концессии водоснабжения — Саратов» индивидуальных жилых строений, имеющих незаконные подключения к сетям водоснабжения.
В настоящее время в «КВС» создана специальная Служба по борьбе с незаконными подключениями (СБНП), для работы которой закуплен спецавтомобиль. Ежедневно бригада отрабатывает порядка четырех адресов. Сегодня специалисты обследоваличастный сектор Усть-Курдюмского направления.
- Из-за незаконных врезок снижаются параметры водоснабжения у добросовестных абонентов. До 70% воды, которая подается в частный сектор – воруют, поэтому наши специалисты продолжат работу по пресечению нелегального пользования централизованной системой водообеспечения, — прокомментировал ситуацию заместитель директора Михаил Сычев.
Владельцев частных домовладений специалисты службы заранее предупреждают о
возможных штрафных санкциях. Если собственник жилья не реагирует и не желает
заключать договор, воду ему отключают. Колодцы с незаконными врезками могут быть
замаскированы – засыпаны мусором или землей, поэтому для обеспечения доступа к ним
будет привлекаться техника для проведения вскрышных работ.
Всего в течение года службой было выявлено 183 объекта, 67 из них были отключены, по
остальным проводится работа в плановом порядке.
Если Вы собираетесь приобрести дом в частном секторе, не забудьте проверить
легальность его подключения к ресурсу водоснабжения. Получить консультацию по
подключению и оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО
«Концессии водоснабжения – Саратов» по адресу: ул. Советская, 10 Время работы: пн —
пт — с 8 до 17.00, сб — с 9 до 13.00. Телефон: 24-65-95.