В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист

19 Дек. 16:20 2018-12-19T16:20:12+03:00

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В Ленинском районе полицейские задержали еще одного ранее неоднократно судимого. На этот раз за открытое похищение телевизора.

- Согласно заявлению 43-летней потерпевшей в ее картирепо 2-му Московскому проезду неизвестный не скрывая своих намерений похитил у нее телевизор стоимостью 4 500 рублей – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе оперативных поисков был задержан 32-летний подозреваемый. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.