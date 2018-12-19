2018-12-19T16:20:12+03:00
Происшествия

В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В Ленинском районе полицейские задержали еще одного ранее неоднократно судимого. На этот раз за открытое похищение телевизора.

- Согласно заявлению 43-летней потерпевшей в ее картирепо 2-му Московскому проезду неизвестный не скрывая своих намерений похитил у нее телевизор стоимостью 4 500 рублей – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе оперативных поисков был задержан 32-летний подозреваемый. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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