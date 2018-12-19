2018-12-19T16:11:05+03:00
Происшествия

Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО

Ему предъявлено обвинение в гибели пяти пассажиров
Дарья Вострикова
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Авария в Озинках 17 ноябряАвария в Озинках 17 ноября
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Сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции представителей Госавтоинспекции Саратовской области рассказали о виновнике и подробностях аварии в Озинках. Там 17 ноября столкнулись автобус и поезд.

- Водитель автобуса видел поезд, сначала он притормозил, а затем поехал под него. Удар пришелся на правую заднюю часть автобуса. Водитель - не гражданин РФ, но судить его будут по российскому законодательству. Ему уже предъявлено обвинение по статье 264УК РФ. Водитель три дня был в больнице, а сейчас он находится в СИЗО,— рассказал Свиридов.

До пропускного пункта мужчина не доехал порядка 500 метров. По словам полицейских, он так и не смог объяснить, зачем поехал под поезд.

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