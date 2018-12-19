2018-12-19T16:20:44+03:00
Происшествия

В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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Полицейские Ленинского района задержали 42 – летнего подозреваемого в краже в гараже.

- Неизвестный, подобрав ключ, тайно проник в гараж и украл из него 4 колеса, мотоблок и бензотример. Сумма ущерба составила 32 тыс. рублей.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» полицейские задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого за подобные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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