В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист

19 Дек. 16:07 2018-12-19T16:20:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Ленинского района задержали 42 – летнего подозреваемого в краже в гараже.

- Неизвестный, подобрав ключ, тайно проник в гараж и украл из него 4 колеса, мотоблок и бензотример. Сумма ущерба составила 32 тыс. рублей.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Антикриминал» полицейские задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого за подобные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.