В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Подведены итоги конкурса на украшение к празднику
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В Саратове стали известные самые красивые здания.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление были подведены в шести номинациях.
Жюри выбирало лучших из 50 претендентов. Оценивалось оформление фасада, витрин, входов, использование подсветки, новогодней атрибутики, музыкального сопровождения и т. д.
В категории торговых комплексов и гипермаркетов места распределились следующим образом:
1 место – ТРЦ «Тау галерея»;
2 место – ТК «Форум»;
3 место – ТРЦ «Победа Плаза».