2018-12-19T15:54:24+03:00
Общество

В Саратове выбрали самые новогодние магазины

Подведены итоги конкурса на украшение к празднику
Екатерина Семенова
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В Саратове стали известные самые красивые здания.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление были подведены в шести номинациях.

Жюри выбирало лучших из 50 претендентов. Оценивалось оформление фасада, витрин, входов, использование подсветки, новогодней атрибутики, музыкального сопровождения и т. д.

В категории торговых комплексов и гипермаркетов места распределились следующим образом:

1 место – ТРЦ «Тау галерея»;

2 место – ТК «Форум»;

3 место – ТРЦ «Победа Плаза».

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