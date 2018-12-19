Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»

19 Дек. 15:46 2018-12-19T15:46:39+03:00

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Сегодня, 19 декабря, прошла конференция представителей дорожной инспекции.

Начальник отдела исполнения административного законодательства УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области Алексей Васильев рассказал, что саратовцев никто не будет штрафовать за отсутствие знака «шипы». Об этом он заявил на пресс-конференции, прошедшей 19 декабря.

- Многие звонят и спрашивают, нужно ли вешать знак, что сделать, если я его уже повесил? Отдирать? Мы отвечаем, что за это к ответственности никто привлекать водителей не будет, — заявил начальник управления УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов.

Он же объяснил, как обстоит ситуация с системой фото и видеофиксации в регионе.

- В Саратовской области установлено 128 таких комплексов. Сразу скажу, что это не так много. Есть 53 комплекса «Кордон» и 24 комплекса «Кречет». Они фиксируют нарушения скоростного движения и выезд на встречную полосу, а еще - «парконы». Последних должно быть больше. Если человеку приходит несколько штрафов за парковку, он перестает оставлять машину в неположенном месте, — сказал начальник управления УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов.

Он сразу разочаровал водителей, которые любят закрывать номера «листочками и визитками». Владельца все равно можно вычислить по базе.

Всего за 11 месяцев зафиксировано более 1 млн фотоматериалов о нарушителях. С них планируется взыскать 736 млн рублей штрафов.