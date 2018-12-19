В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже

19 Дек. 15:44 2018-12-19T15:44:24+03:00

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Ртищевские полицейские задержали 42-летнюю жительницу села Усть Щебердино.

- По материалам дела подозреваемая, находясь в гостях у знакомого в селе Бык, открыто похитила у него 2000 рублей. Позже участковым уполномоченным полиции женщина была задержана, похищенное изъято, – рассказали региональные полицейские.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Женщина отправлена под подписку о невыезде