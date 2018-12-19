2018-12-19T15:38:17+03:00
Общество

Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы

Муниципалитеты получили почти 100 единиц техники
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 19 декабря, вручил ключи от техники представителям районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, были переданы 31 машину для коммунальных служб, 18 машин «скорой помощи» и 47 школьных автобусов.

- Сегодня мы передаем технику для помощи вам в решении жизненно важных вопросов — особенно на отдаленных территориях. Когда Вячеслав Викторович Володин посещал наш регион, мы встречались с жителями районов, и после этого появилась программа развития семи отдаленных муниципальных образований, — отметил губернатор.

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