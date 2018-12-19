Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы

19 Дек. 15:38 2018-12-19T15:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 19 декабря, вручил ключи от техники представителям районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, были переданы 31 машину для коммунальных служб, 18 машин «скорой помощи» и 47 школьных автобусов.

- Сегодня мы передаем технику для помощи вам в решении жизненно важных вопросов — особенно на отдаленных территориях. Когда Вячеслав Викторович Володин посещал наш регион, мы встречались с жителями районов, и после этого появилась программа развития семи отдаленных муниципальных образований, — отметил губернатор.