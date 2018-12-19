Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах

19 Дек. 15:31 2018-12-19T15:31:38+03:00

За год в регионе погибло 9 в возрасте до 16 лет

Изменить размер текста: A A

Одной из главных тем обсуждения на пресс-конференции в Саратове 19 декабря с представителями дорожной инспекции, стало ДТП с участием детей.

- Показатель детской смертности в авариях уменьшился. Если за 11 месяцев 2017 года погибло 10 детей в возрасте до 16 лет, то в этом году — девять. Всего с участием детей произошло 346 аварий. Ранения получили 383 ребенка. На пешеходных переходах с их участием случилось 53 ДТП. Основная масса аварий происходит в Саратове и Энгельсе, — рассказала Ирина Меркулина, старший инспектор отдела пропаганды БДД.

Инспектор призвала родителей обращать внимание на наличие световозвращающих знаков на верхней одежде. По словам водителей, это действенная мера предотвращения аварий.

Ирина Меркулина заявила, что маленьких пассажиров нужно приучать к детскому креслу. А еще учить правильно переходить дорогу.

- Не понимаю родителей, которые экономят на безопасности своих детей. Человеческая жизнь бесценна и выбирать путь экономии здесь неуместно. Ведь каждый родитель желает ребенку самого лучшего, — присоединился начальник управления УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов.

Он так же высказал свое недоумение в адрес родителей, которые помогают детям делать горки там, где их вообще быть должно. К примеру — если это развлечение выводит санки прямо на проезжую часть.