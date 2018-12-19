В Ртищевском районе задержали угонщика

19 Дек. 15:30 2018-12-19T15:30:42+03:00

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В Ртищевском районе полицейские задержали угонщика автомобиля Lada-Vesta.

- По предварительной версии на автодороге Саратов-Тамбов около села Бятиговка, неизвестные воспользовались тем, что 42-летний хозяин автомобиля Lada-Vesta ненадолго отошел от машины и оставил ключи зажигания внутри, и угнали автомобиль, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Через несколько часов на 30-м километре автодороги Ртищево – Тамбов сотрудниками ДПС был задержан 36-летний подозреваемый. Автомашина в технически исправном состоянии возвращена хозяину. Проводится проверка.