В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Возбуждено уголовное дело
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Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого ограбившего разносчицу газет и буклетов.
- Потерпевшая, работающая в одной из городских организаций, сообщила, что в подъезде дома по улице Тульской неизвестный мужчина открыто похитил у нее сумку-тележку, в которой находились газеты и буклеты, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
В ходе оперативных поисков по подозрению в совершении грабежа задержан 24-летний саратовец. Возбуждено уголовное дело.