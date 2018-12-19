В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет

19 Дек. 15:15 2018-12-19T15:40:22+03:00

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Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого ограбившего разносчицу газет и буклетов.

- Потерпевшая, работающая в одной из городских организаций, сообщила, что в подъезде дома по улице Тульской неизвестный мужчина открыто похитил у нее сумку-тележку, в которой находились газеты и буклеты, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе оперативных поисков по подозрению в совершении грабежа задержан 24-летний саратовец. Возбуждено уголовное дело.