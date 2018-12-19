Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Николай Панков сообщил, что премьер-министр вручил правительственные награды
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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.
- В своем выступлении в Госдуме премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что работа с парламентом стала более плодотворной. Сказал, что это отразилось и на качестве законов. Также Медведев отметил хорошую работу депутатов. Он лично вручил награды правительства и пообещал в ближайшее время поощрить всех законотвотворцев, добавив что над законами работает весь парламент, — написал Панков.