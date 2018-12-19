Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году

19 Дек. 14:57 2018-12-19T15:07:34+03:00

Вместо этого было предложено использовать русский репертуар

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19 декабря в мэрии Саратова прошло совещание, посвященное, в частности, подготовке к празднованию Нового года.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был презентован видеоролик об украшении города. При этом его сопровождала песня Джорджа Майкла Last Christmas.

Выбор саундтрека возмутил депутата от КПРФ Геннадия Турунтаева. Он поинтересовался, зачем использовать именно эту композицию, когда есть русские песни.

Глава Саратова Михаил Исаев поддержал это замечание.

- Я тоже им говорил, что есть песня «Три белых коня», — сказал мэр.