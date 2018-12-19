2018-12-19T15:07:34+03:00
Общество

Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году

Вместо этого было предложено использовать русский репертуар
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

19 декабря в мэрии Саратова прошло совещание, посвященное, в частности, подготовке к празднованию Нового года.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был презентован видеоролик об украшении города. При этом его сопровождала песня Джорджа Майкла Last Christmas.

Выбор саундтрека возмутил депутата от КПРФ Геннадия Турунтаева. Он поинтересовался, зачем использовать именно эту композицию, когда есть русские песни.

Глава Саратова Михаил Исаев поддержал это замечание.

- Я тоже им говорил, что есть песня «Три белых коня», — сказал мэр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовская ГЖИ проверит листовки с угрозами за сосульки
Во время парада Дедов Морозов перекроют центр Энгельса
В Саратовской области перевернулась фура MAN
В Саратове произошло тройное ДТП
Стройотрядовцы попросили губернатора Радаева больше привлекать их к работе
С улиц Саратова вывезли 5 тыс. кубометров снега
Мужчина забил брата насмерть после спора о наследстве
В Саратове за незаконную продажу елок осудят 8 предпринимателей
В Заводском районе сгорела Audi A6
«Автодор» в Голландии разбил местного вице-чемпиона
В саратовской квартире задержали проститутку
В Саратове не будут ходить трамваи №9
Дача на Кумыске сгорела почти полностью
В Саратове несовершеннолетний украл у подростка телефон
На Привокзальной площади в Саратове спалили торговый павильон
В Саратовской области суд велел уничтожить почти 300 спортивных костюмов и кроссовок