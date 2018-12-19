2018-12-19T14:50:29+03:00
Происшествия

В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком

Мать вместе с мальчиком госпитализированы в больницу
Тимур Гадеев
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Сегодня днем на перекрестке улиц Рахова и 2-ая Садовая водитель автомобиля KIA сбил женщину с грудничком, которому еще не исполнилось и года.

- По предварительным данным, около 14:00 на перекрестке улиц Рахова и 2-ая Садовая, водитель, управляя автомобилем KIA допустил наезд на, 29-летнюю женщину и мальчика 2018 года рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В результате ДТП, женщина и ребенок были госпитализированы. По последним данным женщина везла ребенка на саночках. И во время наезда ребенок серьезно не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

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