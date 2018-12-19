В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли

19 Дек. 14:46 2018-12-19T14:46:58+03:00

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Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Сергей Кузнецов прокомментировал решение об установке временных дорожных знаков:

- На уровне администрации города было принято решение установить временные дорожные знаки на тех участках улиц, которые наиболее остро нуждаются в расчистке.

Мы неоднократно обращались к автомобилистам с просьбой не парковаться в непредназначенных для этого местах. Но есть территории – обочины проезжей части – где водитель, оставляя машину, не нарушает ПДД, но создает помехи для работы очистительной техники. На некоторых магистральных улицах сейчас невозможно проехать из-за скопившегося снега и припаркованных автомобилей, например, ул. Чапаева и ул. Вольская.

Поэтому будут введены ограничения на некоторых участках: парковка по четным/нечетным дням недели, полный запрет стоянки, обозначение времени действия знака.

Рабочие приступят к установке дорожных знаков с завтрашнего дня, 20 декабря 2018 г., чтобы до наступления праздников жители могли привыкнуть к обновлениям и определить новые маршруты передвижения и остановки, если необходимо. Хотелось бы подчеркнуть, что это вынужденная мера, основной целью которой является уборка снега и наледи, — сообщил Кузнецов.