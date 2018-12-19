2018-12-19T14:56:05+03:00
Общество

В Саратовской области сократилось число жертв ДТП

Показатель уменьшился почти на девять процентов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Павел СвиридовПавел СвиридовФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 декабря, в Саратове прошла пресс-конференция представителей региональной ГИБДД, посвященная безопасности на дорогах.

- В Саратовской области за год погибших в ДТП стало на 8,9% меньше. По статистике, есть небольшой рост количества раненых. В сравнении с показателем прироста в ПФО - 7,1% и России-7,8%, у нас эта цифра - 7,2%. Нам есть над чем работать. Определенные корректировки вносят погодные условия, - рассказал начальник управления УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов.

Яркий пример пренебрежения правилами и погодными условиями — авария в районе гипермаркета «Лента» на Усть-Курдюмском шоссе. Молодые люди ехали на «семерке», у которой три колеса были шипованные, а на четвертом — летняя резина. Водитель пренебрег дорожными условиями, не выбрал безопасный скоростной режим, не установил четыре шипованных колеса, в результате – 15-летний парень погиб.

По словам начальника областного УГИБДД основный вид ДТП - это столкновения. На них приходится 45 % от общего числа (1285 случаев).

Меньшая часть, 29% — наезды на пешеходов. Это 834 случая.

По вине водителей автобусов произошло 90 ДТП. В них погибло 6 человек, а 150 — ранено.

В ДТП по вине водителей грузового транспорта 20 человек погибло, 230 — ранены.

Всего жители Саратовской области нарушили ПДД более 1 млн 800 тыс. раз за 2018 год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовская ГЖИ проверит листовки с угрозами за сосульки
Во время парада Дедов Морозов перекроют центр Энгельса
В Саратовской области перевернулась фура MAN
В Саратове произошло тройное ДТП
Стройотрядовцы попросили губернатора Радаева больше привлекать их к работе
С улиц Саратова вывезли 5 тыс. кубометров снега
Мужчина забил брата насмерть после спора о наследстве
В Саратове за незаконную продажу елок осудят 8 предпринимателей
В Заводском районе сгорела Audi A6
«Автодор» в Голландии разбил местного вице-чемпиона
В саратовской квартире задержали проститутку
В Саратове не будут ходить трамваи №9
Дача на Кумыске сгорела почти полностью
В Саратове несовершеннолетний украл у подростка телефон
На Привокзальной площади в Саратове спалили торговый павильон
В Саратовской области суд велел уничтожить почти 300 спортивных костюмов и кроссовок