В Саратовской области сократилось число жертв ДТП

19 Дек. 14:42 2018-12-19T14:56:05+03:00

Показатель уменьшился почти на девять процентов

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Сегодня, 19 декабря, в Саратове прошла пресс-конференция представителей региональной ГИБДД, посвященная безопасности на дорогах.

- В Саратовской области за год погибших в ДТП стало на 8,9% меньше. По статистике, есть небольшой рост количества раненых. В сравнении с показателем прироста в ПФО - 7,1% и России-7,8%, у нас эта цифра - 7,2%. Нам есть над чем работать. Определенные корректировки вносят погодные условия, - рассказал начальник управления УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павел Свиридов.

Яркий пример пренебрежения правилами и погодными условиями — авария в районе гипермаркета «Лента» на Усть-Курдюмском шоссе. Молодые люди ехали на «семерке», у которой три колеса были шипованные, а на четвертом — летняя резина. Водитель пренебрег дорожными условиями, не выбрал безопасный скоростной режим, не установил четыре шипованных колеса, в результате – 15-летний парень погиб.

По словам начальника областного УГИБДД основный вид ДТП - это столкновения. На них приходится 45 % от общего числа (1285 случаев).

Меньшая часть, 29% — наезды на пешеходов. Это 834 случая.

По вине водителей автобусов произошло 90 ДТП. В них погибло 6 человек, а 150 — ранено.

В ДТП по вине водителей грузового транспорта 20 человек погибло, 230 — ранены.

Всего жители Саратовской области нарушили ПДД более 1 млн 800 тыс. раз за 2018 год.