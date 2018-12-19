ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В «Ладе Ларгус» ехали гастрабайтеры
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- По предварительным данным, перед столкновением с легковым автомобилем водитель КамАЗа совершал разворот, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.
Все шестеро, госпитализированных из «Лады Ларгус» после столкновения с КамАЗом на новом мосту, оказались уроженцы из ближнего зарубежья.
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Как выяснилось, они направлялись на пограничный пункт в Озинки, чтобы вернуться на Родину.