ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности

19 Дек. 14:14 2018-12-19T14:36:39+03:00

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- По предварительным данным, перед столкновением с легковым автомобилем водитель КамАЗа совершал разворот, – рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Все шестеро, госпитализированных из «Лады Ларгус» после столкновения с КамАЗом на новом мосту, оказались уроженцы из ближнего зарубежья.

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Как выяснилось, они направлялись на пограничный пункт в Озинки, чтобы вернуться на Родину.