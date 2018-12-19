2018-12-19T13:57:48+03:00
Происшествия

Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе

Один из собутыльников сумел выползти из горящего дома наружу
Тимур Гадеев
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Следователи Ртищевского отдела проверяют различные версии гибели на вчерашнем пожаре в Турковском районе. Как мы уже сообщали, вчера под утро, на пожаре в селе Перевесинка погиб 30-летний мужчина.

- 29-летний мужчина, находясь у себя в доме, распивал спиртное со своим 30-летним товарищем. Затем оба мужчины заснули, а 05:00 хозяин проснулся в дыму и пополз наружу. Уже выбравшись на улицу, он попытался вернуться за товарищем, но было уже поздно - дом был полностью охвачен огнем, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В ходе осмотра следователи не нашли на теле погибшего никаких следов насильственной смерти. По основной версии он погиб от отравления продуктами горения. Причиной возгорания могло стать неаккуратное курение.

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