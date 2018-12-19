2018-12-19T13:39:03+03:00
Общество

Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля

Депутат Бондаренко предложил увеличить минимум до 10 тыс. рублей
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На заседании Саратовской областной думы 19 декабря в план на следующий год не включили законопроект Николая Бондаренко о повышении прожиточного минимума. Как выяснилось, он не поступил вовремя на Совет думы, где рассматривались планы для работы на 2019 год. Депутат отправил его только накануне – 18 декабря.

Как пояснил Бондаренко спикер Иван Кузьмин, документ пришел в аппарат думы и будет передан в комитет по соцполитике, который уже и определит сроки рассмотрения. Ранее в своем Инстаграм Бондаренко сообщил, что внес на рассмотрение регионального заксобрания проект федерального закона об увеличении в России стоимости минимальной месячной продуктовой корзины до 10 тысяч рублей.

- На февраль решено поставить в план на рассмотрение, раньше нельзя, — заявил спикер областной думы Иван Кузьмин. Бондаренко напомнил, что правительственные законопроекты иногда поступают накануне и на следующий день выносятся на заседание думы. Кузьмин пообещал, что все будет в соответствии с регламентом работы областной думы.

Напомним, вопрос о прожиточном минимуме, в частности, пенсионеров, получил скандальную известность после истории с «макарошками» и увольнением министра труда и миграции Натальи Соколовой.

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