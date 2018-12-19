2018-12-19T13:37:31+03:00
Общество

Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло

«ЭнергосбыТ Плюс» призывает граждан не доводить ситуацию до суда
Екатерина Семенова
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За 11 месяцев 2018 года Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подал более 7 000 заявлений на выдачу судебных приказов в отношении должников физических лиц за тепло в Саратове и Энгельсе. Суммарно они задолжали за тепло и горячую воду 83,3 млн рублей.

Дополнительно инициированы судебные разбирательства в отношении порядка 300 неплательщиков из числа жителей г. Энгельса, суммарно накопивших долгов более 3 млн рублей. Полученные судебные приказы переданы для взыскания задолженности в службу судебных приставов в г. Энгельсе.

В Саратове возбуждено исполнительное производство по 536 неплательщикам. Это значит, что физические лица добровольно не погасили долги перед ресурсоснабжающей организацией, и теперь их ждут рейды с приставами, аресты имущества или блокировка банковских карт. Данная категория не может проводить сделки с недвижимостью, а также для них закрыт выезд за пределы территории РФ.

Компания «Энергосбыт Плюс» призывает не доводить ситуацию до суда и обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы урегулировать задолженность по следующему адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 122, контактный телефон 98-65-09, 98-68-00. В Энгельсе - ул. Пионерская, д.80, ул. Тельмана, 150/1 в отделении Сбербанка, окна №1 и №2, телефон 8 (8453) 54-42-75.

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