Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за совместную работу

19 Дек. 13:30 2018-12-19T13:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил на закрытии пятой сессии VII созыва.

- Сегодня мы проводим с вами заключительное заседание пятой сессии Государственной Думы.

Завершение работы в этом году совпало с 25-летием Конституции Российской Федерации и первыми выборами в Государственную Думу.

Четверть века нас обязывает к анализу пройденного пути.

Необходимо вспомнить, что было со страной 25 лет назад. Откровенно говоря, вспоминать никто не любит. Более того, зачастую наши оппоненты говорят о том, что вы вспоминаете, когда это было. Это было недавно. В рамках развития государства это было очень даже недавно, уважаемые коллеги, и именно такой повод, как принятие Конституции и выборы в первую Государственную Думу нас обязывают это сделать еще вот почему.

Потому что, понимая, что происходило 25 лет назад, понимая, как переживал это время наш народ, что было со страной, — мы должны сделать все для того, чтобы не допускать повторения тех событий и ситуаций, когда законы не выполнялись, обязательства игнорировались, заработные платы и пенсии не выплачивались, [был] кризис в экономике, обнищание населения. Страна стояла на грани развала.

Все это было 25 лет назад, это было время, когда принималась Конституция, и именно в этих условиях формировался парламент нашей страны. Люди шли на выборы с надеждой, что ситуация изменится, жизнь станет лучше, и эти надежды должна была оправдать власть, которая формировалась в те годы, Конституция, за которую проголосовали наши граждане, и, конечно, нормы Конституции, которые вобрали в себя все самое лучшее, в том числе из конституций других стран.

Приоритеты развития были во многом определены именно теми положениями, которые Конституция зафиксировала. Это построение независимого, демократического, правового государства. Были закреплены принципы социального государства. Конституция определила вопросы в области защиты прав наших граждан. Это незыблемые положения нашего основного закона.

Но в 90-е годы ряд положений Конституции оставались декларациями о намерениях.

И это длилось достаточно долго. Страна испытывала огромные проблемы, эти проблемы больно ударяли по каждому гражданину, по семьям. Только после 2000 года, когда Президентом страны был избран Владимир Владимирович Путин, государство стало отвечать перед гражданами по своим обязательствам. Законы начали приниматься более ответственно, и эти законы стали решать проблемы людей, а власть в свою очередь стала более эффективной.

Вместе со страной развивалась и Государственная Дума, она прошла свой путь развития. Но, вспоминая историю нашего парламента, хочу сказать, сославшись на слова великого человека – нашего современника, столетие со дня рождения которого мы недавно отмечали, – Александра Исаевича Солженицына. Он выступал в октябре 1994 года в ГД с этой трибуны, обращаясь к парламенту, говорил: «Здесь происходят, время от времени, скандалы, бойкоты, спектакли демонстративных уходов или изнурительные процедурные споры. И это — при вялом темпе законодательной работы и поверхностном характере иных уже принятых законов».

Это было сказано по завершению первого года работы Государственной Думы.

За четверть века изменилось общество, стали другими требования к качеству принимаемых законов, контролю за их исполнением, диалогу с избирателями, открытости работы депутатов.

Уважаемые коллеги!

Современное российское законодательство формировалось практически с нуля, с чистого листа.

За все время работы парламента в Государственную Думу было внесено 27 тысяч законопроектов. Принято немногим более 8 тысяч законов, в том числе 21 Кодекс, более 600 законов о ратификации международных договоров.

Много это или мало, сегодня об этом рассуждают эксперты, политологи.

Уважаемые коллеги, наверное, не правильно будет давать оценку, исходя из сухих цифр. Во-первых, закон не догма, и наша с вами задача – постоянно анализировать законы, которые приняты нами и приняты до нас, приняты 25 лет назад. Мы должны понимать, что главное в законе – его эффективность, качество, главное, чтобы этот закон был исполняем и к нему относились с доверием. И когда мы говорим об этих сухих цифрах, мы должны понимать, что за ними стоит огромная работа – обсуждения, слушания, согласование позиций, а это делать непросто, как с нашими коллегами из правительственной ложи, так и с теми, кто находится в ложе Администрации Президента. Это еще и очень ответственно, потому что обсуждение нам необходимо проводить с представителями гражданского общества, с экспертным сообществом. Это необходимо делать для того, чтобы повысить качество принимаемых решений.

Мы с вами об этом говорили в самом начале работы Государственной Думы, подчеркнув, что необходимо повышать качество принимаемых законов, обеспечить повышение представительных полномочий депутатов и эффективность парламентского контроля.

Рост доверия граждан к закону – главный показатель для нас.

В сентябре фонд «Общественное мнение» провел исследование, в ходе которого 53% опрошенных граждан оценили российские законы положительно. Четыре года назад так считали менее половины участников опроса — 46%, в 2001 году — всего 28%.

Мы понимаем, что основная законотворческая работа ведется депутатами в профильных комитетах. Решение задачи повышения качества во многом зависит именно от работы наших комитетов. Об этом бы хотелось, коллеги, сказать подробнее.

Когда говорим о повышении качества законотворчества, нам необходимо в будущей сессии сделать все для того, чтобы решить ряд задач, позволяющих это сделать именно в рамках комитетов, для того, чтобы обеспечить качество принимаемых законов здесь, в зале пленарных заседаний.

Те споры, которые мы зачастую ведем, когда возникают бурные дискуссии, когда откладываем рассмотрение законопроектов (это решение мы принимаем редко), во многом связано с недоработкой на уровне профильных комитетов — не провели детальное обсуждение, не запрашивали мнения экспертов, не запрашивали оценку регулирующего воздействия.

Нам с вами необходимо сделать все для того, чтобы в начале следующего года создать условия для работы комитетов и закрепить поэтапный, пошаговый план мероприятий обеспечения их деятельности, требований, которые должны повысить ответственность работы комитетов.

[Необходимо], чтобы комитеты в обязательном порядке создали на своих площадках экспертные структуры. Нам необходимо финансово обеспечить исследования, которые комитеты будут проводить, заказывать оценку регулирующего воздействия в своих профильных задачах.

Необходимо с вами обсудить вопросы, как лучше выстроить взаимодействие комитетов с региональными законодательными собраниями. Это взаимодействие должно быть более активным. На уровне профильных комитетов оно должно обязательно иметь конечный результат — получение отзывов и мнений, которые высказывали наши коллеги из региональных парламентов. Это точно положительно скажется на принимаемых законопроектах.

Всю эту работу хотелось бы, чтобы мы с вами начали сразу со следующего года, утвердили ее на Совете ГД и в течение весенней сессии постарались увеличить коэффициент полезного действия работы наших профильных комитетов.

Мы с вами внесли изменения в Регламент Государственной Думы. Депутаты сегодня, исходя из принятых решений, 67% рабочего времени трудятся в регионах, общаются с избирателями. Оставшееся время – это время работы в рамках пленарного заседания, участия в работе профильных комитетов. У нас с вами появилась дополнительная возможность работы в избирательных округах.

Коллеги, это ко многому обязывает, и хотелось бы, чтобы работа с избирателями, обратная связь была эффективной. Нами достигнуты договоренности, что выступления депутатов от фракции по актуальной повестке, будут результативными, а для этого каждое выступление должно завершаться конкретным предложением. Предложением, которое потом будет отрабатываться профильным комитетом, и мы будем выходить на решения, которые ждут от нас граждане.

В связи с этим хочу обратиться к Полномочному представителю Правительства. Нам необходимо вместе проработать вопросы, связанные с выработкой подходов к рассмотрению в рамках парламента обращений депутатов, которые будут звучать, которые должны быть в обязательном порядке дальше проработаны профильным комитетом, а затем, хотелось бы, чтобы мы с вами этот вопрос обсудили, учитывая, что, как правило, большинство из этих обращений адресуется к тому или другому министерству, к Правительству, чтобы здесь была реакция исполнительных структур. Тогда у нас обратная связь между населением, депутатами и Правительством будет более действенной и эффективной. Чтобы вопросы, которые здесь поднимаются, не висли в воздухе. И, конечно, чтобы дальше наступала процедура, которая и нас, и исполнительную власть обязывала бы к тому, чтобы был результат этих обращений. Безусловно это скажется на качестве исполнения полномочий депутатов. Самое главное – скажется на решении проблем, которого люди ждут от парламента. Хотелось бы, чтобы мы здесь нашли обязательно компромисс и вышли на решение.

Также хотелось бы сказать о еще одной теме. Это тема повышения парламентского контроля, его совершенствования, повышения эффективности. Речь идет о заслушивании наших коллег из Правительства, о совершенствовании парламентского контроля за реализацией национальных проектов, госпрограмм. Мы приняли решение, и хотелось бы посмотреть, как оно покажет себя в ходе следующей сессии: при заслушивании в рамках «правительственного часа» будут выступать не только члены Правительства и аудиторы Счетной палаты, правильно было бы готовить выступления от Комитета по контролю и Регламенту с тем, чтобы давать оценку со стороны этого ключевого комитета, осуществляющего контрольные полномочия, а также выступления профильного комитета, который должен давать оценку со своей стороны. Это хороший будет, с одной стороны, анализ, а с другой стороны, возможность более конкретно, детально, содержательно обсуждать вопросы с участием наших коллег из Правительства на парламентской площадке, в зале пленарных заседаний. Есть предложение, чтобы мы через правоприменительную практику через какое то время вернулись к этому вопросу и посмотрели, насколько у нас получится эффективно решать эти задачи.

Коллеги!

Мы с вами в этом году провели ряд форумов, которые, по общему мнению, вызвали большой интерес.

Это Международный форум «Развитие парламентаризма», это Форум молодых законодателей и экспертов, который буквально недавно прошел, а также Конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Если вы не возражаете, будем проводить их ежегодно.

Мы развиваем диалог с нашими коллегами из других стран. За прошедшее время инициировали и приняли участие в работе ряда межпарламентских площадок.

Расширяется формат Совещания спикеров парламентов стран Евразии. В этом году Форум прошел в третий раз, в нем участвовали парламентские делегации из 40 стран Евразийского континента.

Показала востребованность Конференция по безопасности и развитию межрегионального сотрудничества, в которой участвуют Россия, Китай, Иран, Турция, Пакистан, Афганистан. Такой формат позволяет обсуждать многие вопросы, а также решать задачу гармонизации законодательства по важнейшим темам сотрудничества.

Интерес наших коллег к этим диалоговым платформам объясняется возможностью каждой стране-участнице заявлять свою позицию, содержательно обсуждать вопросы, которые важны для всех.

Что, к сожалению, мы не можем сказать о Парламентской ассамблее Совета Европы. Мы видим, что ПАСЕ стала заложницей радикальных групп депутатов, которые не признают верховенства Устава Совета Европы, игнорируют принципы парламентаризма.

Пока положения Регламента ПАСЕ, уважаемые коллеги, не изменятся, не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, а значит страны и народы, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию. И тем более ее финансировать.

Если вы это решение поддержите, мы из этого будем исходить. Приближается январь, когда мы должны будем подавать заявку на участие. Но, увы, уважаемые коллеги, должен признать, и здесь работу большую ведет наш Комитет по международным делам, коллега [Петр] Толстой, курирующий это направление, мы не видим подвижек, причем представители национальных парламентов ключевых стран Европы поддерживают нашу позицию. Вместе с этим абсолютно неконструктивно настроены группы депутатов из стран Прибалтики, Польши, Украины, поддерживаемые Великобританией и Соединенными Штатами Америки, [они] не настроены на диалог. И это, коллеги, обидно для наших коллег из парламентов других стран, потому что они, выступая в роли посредников, занимаясь обсуждением этого вопроса с депутатами от этих стран, не вышли пока на те решения, которые необходимы всем.

Хочется подчеркнуть, что здесь позитивную роль играют исполнительные структуры, структуры Кабинета министров Совета Европы, но им также не под силу решить эту проблему. Противоречие между уставом и регламентом существуют, но регламент менять не собираются как раз те, кто хочет, чтобы ПАСЕ и дальше играла роль политической структуры, а не Парламентской ассамблеи, и дальше хотят, чтобы можно было манипулировать ПА. Мы считаем, это недопустимо, и в этой связи свою позицию обосновываем необходимостью либо базироваться на принципах построения такой структуры на основе демократии, принципов парламентаризма, либо нам нужно признать, что ПА сама себя дискредитирует тем, что позволяет лишать права голоса национальные делегации.

Думаю, что мы к этой теме еще раз вернемся, возможно, в январе, подведя итог проделанной работы и обсудив этот вопрос, учитывая, что консультации у нас продолжаются, диалог, кстати, идет более активно, и на будущий год ожидаются визиты делегаций ведущих парламентов – Испании, Италии, Франции. Нашу делегацию буквально на днях пригласил Бундестаг Германии. Поэтому, когда мы говорим о международных форматах, они у нас достаточно эффективны, но что касается некоторых парламентских структур, безусловно, нам нужно 10 раз взвесить все за и против прежде чем принимать решение. Но не должно быть двойных стандартов. Мы об этом говорили, мы это подчеркиваем и дальше этому будем следовать.

Коллеги! В начале разговора приводил слова Александра Исаевича Солженицына, когда он выступал в Государственной Думе. Но хотелось бы остановиться не только на критичном взгляде, на оценке ситуации, которая была в 1994 году, потому что этот разговор был достаточно емкий. В завершении Александр Исаевич дал напутствие нашим коллегам, но, учитывая, что его выступление слушало всего пять человек из тех, кто сегодня в нашем зале находятся – это Геннадий Андреевич Зюганов, Владимир Вольфович Жириновский, Николай Михайлович Харитонов, Тамара Васильевна Плетнева, Анатолий Николаевич Грешневиков, – приведу его слова. [Вячеслав] Никонов тоже слышал. Александр Исаевич 24 года назад сказал: «Власть — это не добыча в конкуренции партии, не награда, не пища для личного честолюбия. Власть — это тяжелое бремя, ответственность, обязанность и труд».

Эти слова нас ко многому обязывают.

Уважаемые коллеги! Хочу еще раз поблагодарить вас за совместную работу, поздравить с наступающим 2019 годом, пожелать счастья, здоровья и удачи в Новом году.