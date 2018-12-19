В Саратове за оскорбление полицейского осудят 36-летнего мужчину

19 Дек. 13:29 2018-12-19T14:02:36+03:00

В ходе следствия дебошир признал свою вину

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В Заводском следственном отделе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего саратовца, обвиняемого в публичном оскорблении полицейского при исполнении.

- По версии следствия, 25 ноября 2018 года возле одного из домов по проспекту Энтузиастов полицейские остановили пьяного мужчину. Не желая идти в участок для оформления протокола, задержанный начал публично оскорблять полицейских, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В ходе следствия мужчина свою вину признал, однако уголовное дело будет передано прокурору для дальнейшего рассмотрения в суде.