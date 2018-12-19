АО «Шелдом» незаконно получило участок возле Предмостовой площади в Саратове

19 Дек. 13:19 2018-12-19T13:28:33+03:00

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Арбитражный суд подтвердил законность решения регионального Управления федеральной антимонопольной службы, которое признало администрацию Саратова и строительную компанию АО «Шелдом» виновными в нарушении закона о конкуренции.

Комитет по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации Саратова просил признать решения Комиссии УФАС о нарушениях антимонопольного законодательства недействительным.

Суд выяснил и установил цепочку передачи муниципального земельного участка на Большой Горной и Чернышевского в Волжском районе под застройку АО «Шелдом».

Еще в 2004 году администрацией Саратова участок с автостоянкой передан СРОО «Правопорядок» на 15 лет без права капитального строительства.

В 2009 году СРОО «Правопорядок» передала права и обязанности по участку ООО «МОТОР».

В 2016 году ООО «МОТОР» заключило с АО «Шэлдом» договор, по которому обязуется подготовить к строительству и уступить участок АО «Шэлдом».

Одновременно ООО «МОТОР» обязалось изменить условия договора аренды и поменять разрешенное использование земельного участка на «строительство многоквартирных домов».

Для этого еще в августе 2016 года ООО «МОТОР» обратилось в Комитет по управлению имуществом города Саратова с просьбой поменять разрешенное использование. Такое решение «Мотор» в октябре получил и оформил документы в Кадастровой палате. Таким образом, вид разрешенного использования с «автостоянка» поменялся на «многоэтажную жилую застройку (высотная застройка)».

К концу декабря 2016 года АО «Шэлдом» было выдано разрешение на строительство на этом земельном участке многоэтажного многоквартирного жилого дома.

Саратовское УФАС России признало администрацию Саратова, ООО «МОТОР», АО «Шэлдом» нарушившими закон о защите конкуренции. Прокуратура Саратовской области, УФАС поддержало.

- Суд установил, что ООО «МОТОР» не обладало видом деятельности, согласно которому можно осуществлять строительство многоэтажных зданий, изменение вида разрешенного использования земельного участка осуществлено исключительно в интересах АО «Шэлдом». АО «Шэлдом» фактически преследовало цель – приобрести земельный участок в обход предусмотренных законом конкурентных процедур – торгов, — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

Согласно сведениям на сайте компании «Шэлдом», на этом участке планируется строительство ЖК «Нота». 25-этажную высотку покупателям обещают сдать к концу 2019 года.

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