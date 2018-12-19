2018-12-19T13:13:20+03:00
Общество

Саратовцам советуют держаться на Новый год по-одиночке

Приближаться к группам людей даже на массовых гуляниях — опасно
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Администрация Саратова опубликовала памятку по безопасности во время новогодних праздников.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, во время массовых гуляний горожанам рекомендуется держаться в стороне от скопления людей.

Кроме того, следует запоминать подозрительных личностей и неправильно припаркованные авто.

- В случае возникновения беспорядков при проведении общественных мероприятий, не поддавайтесь панике, спокойно покиньте место происшествия, — советует мэрия, при этом призывает не проявлять любопытства и не спеша покинуть место происшествия.

Также не рекомендовано трогать бесхозные вещи, а лишь позвать сотрудников полиции. Однако саратовцам напомнили, что за ложное сообщение о терроризме может быть назначен штраф 200 тыс. рублей или срок до пяти лет.

О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях следует сообщать по телефонам: 659-659, 068, 51-12-22, 37-31-00, 37-30-01, 27-12-96, 01, 02, 101, 112 (с мобильного телефона).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовская ГЖИ проверит листовки с угрозами за сосульки
Во время парада Дедов Морозов перекроют центр Энгельса
В Саратовской области перевернулась фура MAN
В Саратове произошло тройное ДТП
Стройотрядовцы попросили губернатора Радаева больше привлекать их к работе
С улиц Саратова вывезли 5 тыс. кубометров снега
Мужчина забил брата насмерть после спора о наследстве
В Саратове за незаконную продажу елок осудят 8 предпринимателей
В Заводском районе сгорела Audi A6
«Автодор» в Голландии разбил местного вице-чемпиона
В саратовской квартире задержали проститутку
В Саратове не будут ходить трамваи №9
Дача на Кумыске сгорела почти полностью
В Саратове несовершеннолетний украл у подростка телефон
На Привокзальной площади в Саратове спалили торговый павильон
В Саратовской области суд велел уничтожить почти 300 спортивных костюмов и кроссовок