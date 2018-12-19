Саратовцам советуют держаться на Новый год по-одиночке

19 Дек. 13:13 2018-12-19T13:13:20+03:00

Приближаться к группам людей даже на массовых гуляниях — опасно

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Администрация Саратова опубликовала памятку по безопасности во время новогодних праздников.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, во время массовых гуляний горожанам рекомендуется держаться в стороне от скопления людей.

Кроме того, следует запоминать подозрительных личностей и неправильно припаркованные авто.

- В случае возникновения беспорядков при проведении общественных мероприятий, не поддавайтесь панике, спокойно покиньте место происшествия, — советует мэрия, при этом призывает не проявлять любопытства и не спеша покинуть место происшествия.

Также не рекомендовано трогать бесхозные вещи, а лишь позвать сотрудников полиции. Однако саратовцам напомнили, что за ложное сообщение о терроризме может быть назначен штраф 200 тыс. рублей или срок до пяти лет.

О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях следует сообщать по телефонам: 659-659, 068, 51-12-22, 37-31-00, 37-30-01, 27-12-96, 01, 02, 101, 112 (с мобильного телефона).