2018-12-19T12:29:50+03:00
Общество

Балаковские атомщики победили в городской спартакиаде трудящихся

Кубок и грамоту победителям вручил Александр Соловьев
Екатерина Семенова
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Глава Балаковского района Александр Соловьев вручил кубок и грамоту победителю спартакиадыГлава Балаковского района Александр Соловьев вручил кубок и грамоту победителю спартакиады
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Уходящий год для спортсменов Балаковской АЭС ознаменовался победой в комплексной спартакиаде трудящихся Балаковского муниципального района.

Участниками спартакиады стали сильнейшие спортсмены ведущих предприятий города: Балаковской АЭС, ПАО «Балаковорезинотехника», Балаковского филиала АО «Апатит», АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», ЗАО «Вагоностроительный завод», ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково», филиал АО «Атомэнергоремонт». Участниками масштабных соревнований также стала и команда Натальинского муниципального образования.

В программу соревнований вошли 14 видов спорта, в 7 из которых победу одержали атомщики. Спортсмены Балаковской АЭС стали лучшими в лыжных гонках, волейболе среди мужских команд, гиревом спорте, дартсе, стритболе, плавании и бадминтоне.

Втрое место заняла команда Балаковского филиала АО «Апатит», третье – спортсмены Натальинского муниципального образования.

Кубок и грамоту за первое место в спартакиаде трудящихся представителю атомной станции вручил глава БМР Александр Соловьев.

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