В районе нового моста на Энгельс столкнулись КамАЗ и Лада Ларгус
Госпитализированы 6 человек
.
Изменить размер текста:
Сегодня днем, 19 декабря, в районе нового моста на Энгельс, произошло крупное ДТП с КамАЗом и «Ладой Ларгусом».
- Ооколо 12:00 в Энгельсском районе, не доезжая километра до КП ГИБДД на новом мосту ,произошло столкновение двух автомобилей: КаМАЗ и «Лада Ларгус», – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
В результате ДТП, шесть человек доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства и данные участников выясняются.
.