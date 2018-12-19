В районе нового моста на Энгельс столкнулись КамАЗ и Лада Ларгус

19 Дек. 12:25 2018-12-19T12:56:17+03:00

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Сегодня днем, 19 декабря, в районе нового моста на Энгельс, произошло крупное ДТП с КамАЗом и «Ладой Ларгусом».

- Ооколо 12:00 в Энгельсском районе, не доезжая километра до КП ГИБДД на новом мосту ,произошло столкновение двух автомобилей: КаМАЗ и «Лада Ларгус», – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате ДТП, шесть человек доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства и данные участников выясняются.