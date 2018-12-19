Николай Панков: Парламентские каникулы тоже будут рабочими

19 Дек. 12:23 2018-12-19T12:23:07+03:00

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В эти минуты в Государственной Думе проходит последнее пленарное заседание осенней сессии 2018 года. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- На итоговом заседании осенней сессии спикер Володин рассказал о том, что сделано за год. И за всю историю парламента, которому в этом году исполнилось 25 лет. Как всегда, все данные понятны и доступны, потому что за каждой цифрой, законопроектом – важные изменения в жизни людей. При Володине Дума стала открытой для дискуссий, инициатив граждан. Работа строится так конструктивно, что удалось рассмотреть законопроекты, оставшиеся от предыдущих созывов.

Формат пленарной недели в эту сессию позволяет эффективней совмещать законодательную работу и работу в округах. Успеваешь добраться даже до самых отдаленных сел. В моем округе это Озинский район, Перелюбский, Ивантеевский, Духовницкий.

О том, что было сделано за год. Продолжилась работа по законодательному обеспечению задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. По решению важных социальных проблем. В числе самых актуальных для нашей области отмечу поддержку аграриев и законы по защите прав дольщиков. Результативной была совместная работа с Правительством, профильными министрами, укрепились межпарламентские контакты. Госдума активно участвует в жизни гражданского общества. И помогает отстаивать интересы нашей страны.

Спикер поздравил всех с наступающим Новым годом. Но работа не прекращается, в округах запланировано много встреч. Парламентские каникулы тоже будут рабочими, — пишет Николай Панков.