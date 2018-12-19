2018-12-19T12:56:34+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина предложил гостю выпить, а потом зарубил его топором

Труп он закопал в снегу у дома
Екатерина Семенова
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В Саратове СУ СКР возбудило уголовное дело об убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия разыгралась 15 декабря на улице Рахова.

Следствия считает, что 49-летний мужчина сидел у себя дома и распивал алкоголь. Компанию ему составляли приятель, 28-летняя племянница и ее подруга.

Во время застолья мужчина вспомнил случай, произошедший тем же утром — когда племянница вернулась домой в сопровождении 44-летнего мужчины.

Тогда хозяин дома отказался его впустить, но вечером решил разобраться с ним и велел позвонить и позвать того для «профилактической беседы».

Когда мужчина пришел, хозяин дома предложил ему выпить и начал предъявлять претензии. Однако словесных аргументов не хватило, поэтому он схватился за топор и несколько раз ударил гостя по голове.

Когда тот умер, 49-летний мужчина вытащил труп во двор и засыпал снегом.

Племянница сообщила о преступлении в полицию. Подозреваемый был арестован.

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