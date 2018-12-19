2018-12-19T12:09:50+03:00
Общество

Спикер Саратовской облдумы спас неопытного и.о. министра от очередного скандала

Министр заявила, что на получение подарков все малообеспеченные семьи должны собирать пакет документов
Александр Уриевский
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Депутат Саратовской облдумы Владимир Есипов пожаловался на проблемы с выдачей подарков малоимущим в центрах соцзащиты. По его словам с людей требуют снова сдать документы. подтверждающие право на подарки для детей.

- Это срочная социальная помощь. Поэтому все должны предоставить пакет документов, что они являются малоимущими. Это деньги бюджетные, федеральные, поэтому требуется отчетность, — ответила и.о. министра Ирина Борисовна Бузилова.

Ее тут же поправил спикер Иван Кузьмин.

- Если уже люди стоят на учете, как малоимущие, то документы предоставлять не надо. Это касается тех, кто обращается впервые. А то уже журналисты вон ахнули и застрочили тексты, – помог неопытной в публичной деятельности чиновнице Кузьмин.

Владимир Есипов заявил, что министр говорит одно, в соцзащите требуют другое. В ответ на это спикер думы Кузьмин предложил ему написать депутатский запрос, а и.о. министра оперативно ответить на этот запрос.

Напомним, после заявления о том, что на 3,5 тысячи рублей в месяц пенсионеры вполне могут нормально питаться,например. макарошками, осенью оскандалилась на всю страну и покинула свой пост министр труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

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