На аварийном доме Заводского района отказываются сбивать сосульки

19 Дек. 12:02 2018-12-19T12:02:37+03:00

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Сегодня, 19 декабря, анонимный житель Заводского района пожаловался на содержание дома №27Б на 4-ой Нагорной улице.

- Управляющая компания ООО «Синергия-2016» не исполняет свои обязанности, хотя мы за это платим. Мы живем в аварийном доме, какое может быть содержания жилья? Уже отправляли три заявки по поводу сосулек, но проблема так и не решена, — жалуется очевидец в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов аноним опубликовал снимки свисающих льдин.

- Это не сосульки, а глыбы! Под которыми страшно проходить, — подчеркнул очевидец.