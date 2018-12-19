На аварийном доме Заводского района отказываются сбивать сосульки
Жители недовольны своей УК
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 19 декабря, анонимный житель Заводского района пожаловался на содержание дома №27Б на 4-ой Нагорной улице.
- Управляющая компания ООО «Синергия-2016» не исполняет свои обязанности, хотя мы за это платим. Мы живем в аварийном доме, какое может быть содержания жилья? Уже отправляли три заявки по поводу сосулек, но проблема так и не решена, — жалуется очевидец в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».
В доказательство своих слов аноним опубликовал снимки свисающих льдин.
- Это не сосульки, а глыбы! Под которыми страшно проходить, — подчеркнул очевидец.